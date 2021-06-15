銅箔加工費「漲」勢難止，銅箔廠—金居(8358)及榮科(4989)前5月合併營收表現亮眼，其中金居前5月合併營收達32.96億元，為歷年同期新高，榮科前5月合併營收為17.27億元，年成長47.79%，由於6月銅箔加工費持續上漲，且Intel Whitley平台產品出貨放量，金居樂觀看待下半年業績，全年營收及獲利可望創下歷年新高，今天盤中股價強勢大漲，亦帶動榮科同步走高。

5G高頻高速及電動車等相關需求強勁，且銅價居高不下，帶動擴產腳步緩慢的銅箔自去年底開始供不應求，隨著各國加速施打新冠肺炎疫苗並推動各項基礎建設，銅箔缺口持續擴大，5月稍停了一下的銅箔加工費6月再度調漲，據了解，目前銅箔每公斤價格已上看5.5美元到6美元，部分高頻高速產品報價更超過6美元，創下歷年新高，隨著下半年旺季來臨，銅箔加工費恐仍有漲價空間。

受惠於銅箔加工費調漲及高頻高速產品出貨放量，金居單月營收自1月起逐月攀高，5月合併營收達7.41億元，連3個月創下單月歷史新高，累計前5月合併營收32.96億元，亦是歷年新高。

隨著Intel Whitley平台產品出貨持續放量，金居預估，今年高頻高速產品佔比有望超過20%，加計軟板等，今年特殊銅箔產品佔比可望上看25%，帶動今年業績比去年好，未來營運亦可望隨5G、車聯網及物聯網等需求起飛展現強勁成長力道。

榮科前5月合併營收為17.27億元，年成長47.79%，榮科表示，近兩年公司努力提升生產良率，希望能穩定產品品質，在生產良率提升、產品組合改善，以及加工費調漲等有利因素，今年業績可望比去年好。

榮科現有四條產線，月產900噸銅箔，年產約10500噸，公司近期也新增一條高階VLP(Very Low Profile)產線，量產後年產200噸銅箔，榮科表示，新產能將全數開發未來5G高頻高速應用等高毛利產品。