高端疫苗股價今（15日）開盤再奔漲停，連拉4根漲停，但賣壓隨即出籠，一度被打入跌停，來回巨震近20%，引起網友們熱議，有人認為是受到美國EUA可能停止收件影響，高端尚未取得國際認證，股價因此受挫，另外有內行網友認為，大戶開始出貨，此時還進場的散戶可能會成為「韭菜」。

今天高端股價上沖下洗波動相當劇烈，開盤雖攻上漲停價303元，但隨即翻黑被打入跌停248元，10點半左右再有買盤進場拉抬，股價再度翻紅漲逾5%，暫報290元。有媒體報導，菲律賓有意採認台灣的EUA讓高端可以免做三期實驗直接施打，對此，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，高端和聯亞有同時個別尋找在海外合作試驗的國家。

高端股價巨震讓不少投資者摸不著頭緒，再次引起PTT網友們討論，有網友認為，這波跌勢可能是受到美國即將停止審查EUA的消息影響，若未來不能通過國際認證，對國產疫苗將帶來巨大衝擊，連帶影響股價受到重創。

網友們紛紛留言表示，「這次是EUA吧，這種股不是散戶玩的啦」、「大戶割韭菜割起來」、「主力在出貨了吧」、「合法賭博就來玩這個」、「松山哥今天高割離席了啊」、「大戶講好一起敲再一起賣收割啊，完全被控制的股」、「大戶開始跑了」、「竟然還有人要接，真的不怕死」。

此外，有網友認為高端還是有利多消息，才會吸引投資者進場，「有人看好菲律賓想要吧」、「有人看好才會漲，但我真的不敢」、「人多的地方不要去，大家搶著進高端」、「打開跌停了，果然還是有人要賭」、「散戶繼續賭起來」、「一天20%，大家各自保重」。

高端二期解盲後先申請國內緊急授權（EUA），力拚7月能開始施打，但第三期試驗尚未開始，且未獲國際認證等因素也讓國產疫苗出現雜音。不過高端也有利多消息，傳出菲律賓已致函我方，有意認證台灣的緊急授權，讓國產疫苗在當地免做三期直接施打。