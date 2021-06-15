雲林縣快打站的場內外秩序良好，閒雜人等禁入。（周麗蘭攝）

每一條接種路線擺好椅子，老人家只要坐在椅子上，醫師、護士就會推著籃子車過來評估、接種，老人家需要移動，當完成施打疫苗後，休息15分鐘離場，工作人員立即噴酒精消毒椅子。（周麗蘭攝）

接種的民眾統一在快打站門口量體溫。（周麗蘭攝）

雲林縣分配日本捐贈AZ疫苗2萬4000劑，扣除優先施打的數量還有1萬3000劑，從85歲以上縣民優先施打，今（15日）在全縣20鄉鎮的快打站統一開打，依照村里分流，場外、場內秩序井然有序，許多坐輪椅的老人出來接種。

本梯次85歲以上老人接種疫苗作業，統一在分布全縣各鄉鎮共23個快打站進行，至於其他各類優先施打的名單仍在醫療院所或衛生所接種。

每個快打站統一在門外設置體溫量測區，室內設掛號區、醫療區，陪接種限一人，不相關人士禁止進入，所有醫療人員都穿隔離衣全副武裝。

醫療區內有2條以上接種路線，每一條接種路線擺椅子，老人家只要坐在椅子上，醫師、護士就會推著籃子車過來評估、接種，老人家需要移動，當完成施打疫苗後，休息15分鐘離場，工作人員立即噴酒精消毒椅子。

縣長張麗善今天早上逐一到海線11鄉鎮的快打站視察，副縣長謝淑亞視察山線9鄉鎮，秩序都良好，不少坐輪椅的長輩在家屬陪同下接種，接種率應是頗高，1萬3000劑疫苗將在3天內打完。

雲林縣本次85歲以上長輩接種AZ疫苗是按照戶政系統通知，每個村里依照快打站的分流安排，時間到了才到場。

若戶籍不在雲林縣的85歲長者，依中央流行疫情指揮中心公布辦法，不限其居住地或戶籍地，可向當地鄉鎮市公所村里長登記，再依通知單前往接種疫苗。

雲林縣85歲以上的高齡長者1萬7503人、80歲至84歲長者約2萬0104人、75歲至79歲長者約2萬2060人，符合15日這一梯次接種疫苗的民眾是民國25年12月31日以前出生者，85歲以上（含）。