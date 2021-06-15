疫情三級警戒百業蕭條，許多行業不是失業，就是停班收入縮水，如果又遇上惡房東，那就叫苦連天了。就有一名幼教業女子發文痛訴，房東知道她停班，擔心收不到房租，竟然租約9月底才到期，卻要她簽下提前解約書，逼她6月就搬，還帶新房客來看房，氣得她大罵「太惡劣了！」。

這名女網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，表示她與室友都是從事幼教業工作，三級警戒後沒辦法上班，就詢問房東可否降租？結果對方不降就算了，明明租約9月底才到期，房東還逼簽解約書。

房東要求原PO退租的理由是「怕停班沒收入」， 所以要求他們簽字解約，合約上甚至寫著「因個人因素，須提前解約搬離」，不過原PO明明有意願繼續租，是被房東給逼走，「沒經過我們同意就發文找房客...7/1就要入住...」，甚至「6/13就帶客人來參觀」，原PO只好趕快收拾行李找新家，被迫提早解約。

對於原PO被逼提前解約，有網友指出「房東違約，不但要全額退還押金，還要賠償，如果房東強硬解約，可拿租賃合約找消保官申訴」、「還在租約期間，房東也不得擅自進入，更不能帶其他房客看屋，除非妳同意」、「租約就找人來看房，很明顯房東違約，如果對方強逼搬走又不賠償，告他一定贏」。