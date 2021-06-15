長者入內後，分別坐在已事先設置好的座位上，並等候護理人員前來接種，皆有保持室內1.5公尺社交距離。（陳彩玲攝）

講台上有人員使用麥克風不斷重複提醒長者施打疫苗注意事項，過程順暢，並未出現亂象。（陳彩玲攝）

基隆市今天起提供85歲以上長者（原住民75歲）施打疫苗，市府於各區設置施打站，一大早已有許多人排隊等候，為避免長者久留，各區皆提早為民眾接種，許多長輩打完疫苗開心表示，感覺很好，沒有疼痛感，也呼籲符合資格者盡快施打。

中央分2批撥發日本贈124萬劑AZ疫苗，第一批55萬劑，基隆分配到1.2萬劑，全市總計7258位長者符合優先施打資格，市府在7個行政區設置9處施打站，方便長者們前往接種，市長林右昌今早親自到安樂區建德國小、港務公司視察，對疫苗施打情況表示滿意。

林右昌指出，今天一早有許多長者到施打站等候，為了避免長時間久留，各站幾乎都提早開打，他說，這次約有2成長輩行動不便，各區會進行調查造冊，以跨里的方式湊足10位長者，再一併提供到府施打服務，請長者跟家屬們不用著急。

記者前往中正區公所直擊疫苗施打狀況，門口處有多名人員協助測量體溫、路線引導，禮堂內部空間寬敞，每位長者入內後，分別坐在已事先設置好的座位上，並等候護理人員前來接種，皆有保持室內1.5公尺社交距離，講台上也有人員使用麥克風不斷重複提醒長者施打疫苗注意事項，過程順暢，並未出現亂象。

但有家屬反應，停車不便、沒有臨停地點等問題，市議員張顥瀚說，未來疫苗接種類別人員會持續擴大，會請相關單位研擬好停車空間，但也呼籲民眾盡量搭乘接駁公車，減少使用私人載具。

基隆市政府提醒，凡是家中有85歲以上（原住民75歲）長者的家戶，若沒有收到疫苗接種通知單、行動不便需專車接駁或戶籍不在基隆者，請盡快電洽轄內區公所，接種時間以收到的通知單為主。