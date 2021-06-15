行政院核定發給國小以下孩童與國高中身心障礙生孩童防疫補貼，每童1萬元，全國約250萬人符合資格，今天上午10時開放上網登記領取，民眾大多反應系統很順，不用一分鐘就完成登記，但也有人反應，輸入孩童健保卡號一直顯示錯誤；甚至有人在行政院長蘇貞昌臉書留言，批評沒生孩子的勞工都領不到紓困，要求普發現金1萬元。

因應疫情嚴峻，全國各級學校停課，行政院針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間發放1次性現金補貼，以家庭孩童人數計算，每位孩童1萬元補貼，預估將有250萬名孩童受惠，今起開放線上登記。

蘇貞昌今在臉書表示，孩童家庭防疫補貼今起至9月30日開放線上申請，民眾無論是今天就去申請，或者在期限內上網登機，補貼都會在6月18日後陸續入帳，申請截止前，登記並核驗身份與帳戶成功後一定會入帳。

蘇貞昌說，家長準備好孩童的健保卡號、自己的身分證字號和金融機構帳戶（限同一人），上網就能申請1萬元的防疫補貼。6月18日起，在台新銀行、中國信託、國泰世華三家指定銀行ATM也能直接領取一萬元現金。

孩童家庭防疫補貼上網登記首日，民眾大多反應系統順暢，但仍有不少人不滿未領到補貼，跑到蘇貞昌臉書留言抱怨，像是「沒生小孩的勞工什麼都沒有」、「普發很難嗎」、「勞工就是看的到吃不到，正常繳稅的勞工就是沒有」。