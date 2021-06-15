邁入第17年的彰化王功漁火節，是每年夏季中台灣熱門音樂季盛會，由於全國已進入第三級警戒管制，彰化縣考量防疫優先，宣布原定7月31日至8月1日2天舉辦的2021王功漁火節，取消辦理。

彰化縣政府指出，王功漁火節是中台灣年度活動盛事，更是全國聞名的活動之一，今年已邁入第17年，每年皆能吸引數十萬遊客熱情參與，經縣府審慎評估，面對難以掌控參與遊客的健康資訊、活動範圍及社交距離等因素，只能忍痛決定活動停辦。

真是一波三折！每年王功漁火節均由縣長至王功福海宮擲筊請示活動辦理日期，去年彰化縣長王惠美就曾2度出現博無杯，當時就曾有人解讀是疫情影響，今年春節後再度出現擲筊博無杯的情形，引發地方議論紛紛，最後遲至4月請示才確認於7月底舉辦，不料最後仍因疫情嚴峻，被迫提前宣布活動取消。

王功漁火節活動，去年已因新冠肺炎攪局而延宕改期，從6月中一路延期到8月辦理，今年因新冠疫情爆發大規模社區傳播，短短一個月本土確診案例就破萬例，疫情比往年更加嚴峻，行政院7日宣布延長全國的三級警戒管制至6月28日。

彰化縣政府為配合中央防疫政策及縣民及國人健康著想，在多方考量下，防疫優先，決定取消辦理活動，也感謝願意共襄盛舉參與活動的王功福海宮、彰化區漁會、芳苑鄉公所等協辦單位，因為有大家參與，才能讓每年王功漁火節活動，年年精彩不斷。

彰化縣政府特別強調，防疫優先，將集中地方資源與縣民共同抗疫，嚴守社區防線，提醒民眾嚴肅看待此次疫情，遵循中央疫情指揮中心指示，期待明年王功漁火節活動與大家再相見。