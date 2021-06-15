本土疫情嚴峻，隔離衣、防護面罩等防疫物資需求大增。新北地檢署近日查獲一起仿冒防護衣案件，眾里科技股份有限公司涉嫌引進10萬多件中國、越南製的隔離衣，將其裝入合格藥廠的隔離衣外盒，偽裝成合格商品販賣；事後，鄭姓負責人被依詐欺、偽造文書等罪嫌，具保10萬元，另名王姓經理則遭請回。

檢方日前接獲台中市調處報告，指眾里科技公司仿冒合格醫療用拋棄式隔離衣，並透過網路、業務員兜售方式，販售至全國，因此立即持搜索票，在10日會同新北市調處、 新北市衛生局、台北市衛生局前往稽查，當場查獲5200件仿冒隔離衣、進口報單和出貨單等證物。

檢方指出，眾里科技公司各引進中國大陸、越南未經許可隔離衣7萬9900件、10萬件，並利用倉庫內宇紘藥品有限公司的合法隔離衣外盒重新包裝，對外宣稱其販售的是宇紘公司的合法隔離衣。

檢方表示，每盒隔離衣有10件，裝箱商品共有400件，眾里科技公司以每箱2萬元販售給不特定的下游廠商、醫療院所、長照養護機構、藥局及一般民眾，已涉及不法，因此依詐欺、偽造文書、冒用他人合法醫療器材名稱、說明書或標籤等罪嫌約談鄭姓負責人、王姓經理。

檢方表示，鄭姓負責人雖犯嫌重大，但尚無羈押必要，已諭知10萬元交保，王姓經理則無保請回；目前已請新北市衛生局儘速聯繫購買該仿冒隔離衣的醫療機構和藥局各通路，要求其預防性停用或下架。

地檢署指出，國內疫情嚴峻，警調機關將積極查緝各種仿冒醫療產品，維護第一線醫護、全民健康，呼籲消費者若有購買該款隔離衣，須保留相關證據，向各地衛生局和轄區檢警通報舉發，以利後續退貨、求償事宜。