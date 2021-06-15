藝人梁佑南（左）與彰化醫院院長曾孔彥（右）也談到一線醫護所面臨的困境，梁佑南面露心疼與不捨。（吳建輝攝）

整車一共2萬5000個防護面罩，在藝人梁佑南的護送下運抵彰化，準備送往包括彰化醫院、員基、彰基、二基、員生、員榮醫院，還有溪湖分局、保四總隊，及3個公所單位。（吳建輝攝）

梁佑南認為，疫情是考驗我們如何從這個環境掙脫出來，她也相信我們能做到，只是要花一點時間，希望大家配合政府防疫政策。（吳建輝攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，讓同島一命不再只是口號，各地企業、民間單位、藝人等都站出來，15日藝人梁佑南帶著2萬5000個防護面罩現身彰化，要贈送給彰化6間醫院、2個警政單位等，梁佑南表示，中央資源有限，她與李㼈、陳子強等藝人朋友們募集防護面罩，希望陪伴一線防疫人員，挺過疫情。

15日上午11點，整車一共2萬5000個防護面罩，在藝人梁佑南的護送下運抵彰化，一身輕裝的梁佑南戴緊口罩，在彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞等人的陪同下，要將面罩一一送往包括彰化醫院、員基、彰基、二基、員生、員榮醫院，還有溪湖分局、保四總隊，及3個公所單位。

梁佑南表示，平時就與許增鏞理事長做公益，今年疫情理事長出錢出力捐錢又捐物資，因此她與李㼈、陳子強等藝人、還有鴻大團購、寶鴻發娛樂共同響應理事長的募集，20天左右募到2萬5000個防護面罩，今天特別親自送到彰化來，也是想要親自感謝1線的防疫人員。

梁佑南說，因為工作時常要在外面跑，口罩、防護面罩、酒精已經是出門必備，上下車前都會全身噴酒精，回到家中還會先用熱水浸泡衣物，才丟進洗衣機洗，因為危險在哪邊不曉得，唯一能做的就是提高自己的免疫力，有空就運動，讓自己維持在最好的狀態下，才有免疫力對抗病毒。

梁佑南認為，疫情是考驗我們如何從這個環境掙脫出來，她也相信我們能做到，只是要花一點時間，希望大家配合政府防疫政策，盡量少出門，每個人都能做好自我約束，相信傳染的機會就會降低很多，也希望大家給一線醫護多點鼓勵，讓我們一起對抗病毒。