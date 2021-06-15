高雄市高齡長輩疫苗接種15日正式啟動，連續3天共126個接種站同時提供服務。市長陳其邁一早到高雄巨蛋體育館視察，發現動線間距太近、導致醫護與接種者無法保持社交距離，氣得當場念新聞、衛生局長「沒有保持社交距離，就不要辦了！」。

衛生局統計，高市87歲以上長輩約3萬1000人，預計今日可接種8000人次。巨蛋體育館一早下大雨仍遇接種人潮，長者在家人陪伴下到場施打，現場採「宇美町式」施打法，市府規劃數條動線，接種者先拉開坐距入座，再由醫護以移動方式迅速施打疫苗。

不過，動線之間間距太窄，導致醫護人員施打時，無法與兩動線接種者保持社交距離，造成群聚現象。陳其邁視察時發現不對勁，立刻對身旁的新聞局長董建宏、衛生局長黃志中碎念「如果動線管不好，沒有保持社交距離，就不要辦了！」

為了排除群聚現象，主辦單位在結束第一梯次接種後立刻進行清潔消毒，再將動線之間的間距拉開。