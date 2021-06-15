星二代歐陽娜娜以清新高顏值和拉得一手好琴的才女形象，打開知名度，而今（15日）是歐陽娜娜的21歲生日，身為壽星的她也大方在網上曬美照慶生，小清新的歐陽娜娜難得曬性感，她身穿平口洋裝入鏡，邪惡視角曬有料事業線，歐陽娜娜的「轉大人」辣照相當吸睛。

歐陽娜娜今天迎接21歲生日，她稍早則在微博曬出美照慶生，只見歐陽娜娜身穿淡粉色細肩帶的平口洋裝入鏡，袖子和裙襬的寬鬆設計，更顯娜娜的纖細身材，而平口的低胸領子，讓歐陽娜娜白嫩美肌全都露，其中一張由上往下拍的邪惡視角中，歐陽娜娜更是解放北半球和有料事業線，原來歐陽娜娜身材這麼好。

歐陽娜娜曬美照慶生。（圖／取材自歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜的「轉大人」辣照相當吸睛。（圖／取材自歐陽娜娜微博）

同時，歐陽娜娜今凌晨也在IG分享手捧蛋糕的慶生照，她迎接21歲，仍不忘嘴甜喊：「我愛媽咪」，娜娜發文也吸引姐姐歐陽妮妮、妹妹歐陽娣娣留言為她慶生，三姊妹好感情溢於言表。

星二代歐陽娜娜拉得一手好琴。（圖／本報系資料照片）

歐陽娜娜12日出席「微博電影之夜」活動時，以左邊側臉入鏡的娜娜，還冒出圓潤雙頰、下巴擠出一團肉，與她工作室釋出的尖下巴美照有落差，一度引發網上討論，粉絲則跳出來護航，認為是角度和光線導致，才會讓歐陽娜娜看起來略顯臃腫，而當時歐陽娜娜也提到她將迎接21歲生日，她期許自己好好做音樂和演戲，並預告7月將有新專輯和藝術音樂作品，希望會有好成績。