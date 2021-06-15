全國防疫三級警戒，民眾外出應配戴口罩並避免聚會，但在桃園市大園區仍有8名男女不顧防疫規定，趁著端午連假在室外聚集飲酒唱歌且未戴口罩，警方獲報到場取締，依法函請衛生局裁罰。

大園分局埔心派出所於14日晚間接獲民眾報案，稱在大海里一處巷弄內，有多名男女在室外聚集飲酒唱歌妨害安寧，警方獲報立即前往，循著歌聲在巷弄深處找到民眾聚集的地點，現場5男3女均表示是住在附近的親友，因為端午連假無法出遊，才會相約聚會小酌。

警方查看現場人數雖僅有8人，尚未違反室外10人以上禁止聚會的規定，但因在場所有人均未配戴口罩，警方立即要求解散，並於蒐證後填寫傳染病防治法稽查紀錄表，函請衛生局裁罰。

大園警方表示，目前全國防疫警戒仍為第三級，請民眾減少不必要的聚會，出門務必全程戴口罩、保持社交距離，如有違反規定將依傳染病防治法開罰，呼籲大家共同防疫，守護健康。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！