40多歲的陳姓夫妻在太平頭汴坑山區迷路，幸在警方協助下脫困。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「電線桿號碼也可成為救命密碼！」家住南區的一對40多歲的陳姓夫妻趁著假日下午到新社景點散心，結果附近商家因疫情因素都未營業，只好走馬看花後欲返家，結果陳男未依原路返家，竟迷途至太平頭汴坑山區，頭汴派出所員警獲報後，資深老練趙姓員警透過男子告知路旁電線桿路旁編號，憑著對山區地形地物的熟稔度，順利找到受困夫婦並協助脫困。

太平警分局頭汴派出所警員趙國龍、詹晉賢日前晚間7點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「在山區迷路需要警方協助」。當時天色昏暗，資深的趙姓員警先安撫報案人不要緊張，並請他們看看路旁有無明顯標示或是電線杆，報案男子摸索一陣子終於找到電線桿標號，員警循座標地位系統軟體找到電線杆大致方位，當時天色已一片漆黑，員警經摸黑入山搜尋了40至50分鐘，最後順利找到受困的陳姓夫妻。

順利脫困的陳姓夫妻表示，端午連假都待在家中，兩人心血來潮想到新社山區賞景，結果一來到此地許多景點或商家都因疫情緣故未營業，只好走馬看花隨意逛逛，返程途中看到有往台中太平方向指示牌，心想還有時間，就捨棄原路線改道行駛，結果竟迷途山區數小時，所幸警方熱心協助脫困，頻表感謝之意。