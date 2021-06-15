新竹街口攻城獅球團今日宣布郭少傑正式加盟，新賽季將披上24號新戰袍征戰PLG賽季。郭少傑上賽季效力於台北富邦勇士，自3月1日於新竹對戰攻城獅時扭傷右腳踝後，剩下場次皆未被登錄。攻城獅球團看重郭少傑優異的身體素質，且在場上永不放棄的拚勁與攻城獅球風一拍即合，期盼他在哪裡跌倒，就在哪裡站起來，成為攻城獅下季穩定戰力。

已於本周至球團報到的郭少傑，認為攻城獅球員每一位都是企圖心與自信心兼具，很榮幸能成為攻城獅的一份子，期待自己能儘速融入球隊體系，並成為即戰力。目前少傑的身體狀況已100％復原，談到3月1日在新竹遭遇籃球生涯最嚴重傷勢，郭少傑自信地說：「很期待趕快踏上球場比賽，也因為是在攻城獅主場受傷，讓我更想要在這裡重新站起來！」

總教練林冠綸表示，「目前少傑正值球技與體能的巔峰期，過去在SBL、ABL都有令人肯定的表現，希望他能憑藉著場上經驗與防守幫助球隊，讓我們在鋒線群的輪替跟陣容帶來更多變化！」