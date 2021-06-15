台北市85歲以上長者接種AZ疫苗今開打，台北市政府昨緊急動員12個區公所人員支援疫苗施打，議員陳怡君指出，多數區公所同仁都尚未施打疫苗，突然被要求在沒有防護裝備的情況下前往支援，讓基層人員置身險境於不顧，痛批市府急就章，政策更是荒腔走板。

陳怡君指出，台北市政府民政局昨傍晚突然召集12個區公所人員赴市府開會，會中由民政局要求12個區公所今起派員去各診所支援疫苗施打，每個診所配置3個區公所同仁加1名督導，編組人員被要求於施打前一個小時就位。

陳怡君表示，主要任務包括場地規劃，必要時可幫診所租借帳篷及塑膠椅，並於過程中安撫長者情緒，也要回應診所需求；至於工作人員應執勤所產生的加班費及誤餐費，由災害準備金支應。

陳怡君直言，對於市府緊急動員，區公所基層人員相當憤怒，認為市府無預警就趕鴨子上架，昨晚緊急知會通知區公所基層人員，事先沒有規劃也沒有演練。

陳怡君說，區公所基層人員很擔心在沒有任何配套及防護措施的情況下，萬一不幸染疫或把病毒帶回家或辦公室怎麼辦？誰來負責他們的安全？痛批決策者罔顧人命。

陳怡君認為，台北市政府已經有好幾個局處有人染疫，就連地方警察局以及消防隊都有人染疫，難保來協助施打疫苗的公務人員不會重蹈覆轍染疫的風險嗎？

「這不是拿我們第一線公務人員的生命安全作為賭注嗎？」陳怡君怒轟， 柯文哲是這樣子對待你的公務人員嗎？呼籲市府協助長者施打疫苗的人員，應由已經注射過疫苗的好心肝志工來協助，以功贖罪。