連假匝道儀控管制被罵爆，國道空蕩蕩，匝道大塞車，不過連假過後交通部高速公路局今（15）日新聞稿「110年端午節連假國道疏運防疫成果」，表示今年國道交通量比去年少59％，並正向肯定「相關防疫措施已減少用路人使用國道情形」。

新聞稿指出，端午節連假已於昨日結束，本次端午節連假國道配合防疫政策及全國三級警戒，實施嚴格匝道儀控管制（6月13日下午4時調整為連假匝道儀控模式）、單一費率（無每日20公里優惠里程）及服務區賣場暫停營業，僅保留部分公廁及加油站，藉以減少用路人非必要跨區移動，並且防疫在家。

新聞稿指出，經高公局統計，連假期間國道每日交通量介於43.3至52.0百萬車公里（mvk）之間，平均交通量47.4mvk，較去年端午節連假平均116.6mvk減少59％；另假期間國5雪隧雙向通過量則較去年減少4.1萬輛次，減少56％，顯示相關防疫措施已減少用路人使用國道情形。

高公局表示，端午節連假疏運作業已順利結束，感謝國人配合，減少非必要跨區移動，未來仍依據防疫政策適時調整規劃相關國道疏導措施及防疫作為。