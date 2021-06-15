美國總統拜登今天表示，倘若囚禁中的俄國知名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）身故，不僅將傷害俄羅斯和世界各國關係，也將重創美俄關係。

路透社報導，拜登說：「倘若納瓦尼身亡，將顯示俄國沒有維護基本人權的意願，這將是個悲劇，除了傷害俄國和世界各國以及美俄關係外，沒有任何好處。」

拜登也說，他16日和俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）的會晤將「非常重要」，如果俄國有意願，他將提議在共同利益領域上展開合作。

拜登將蒲亭形容為「對手，或者可能成為對手的人」，非常聰明且難搞。

拜登在北大西洋公約組織（NATO）於布魯塞爾的高峰會後說：「我會向蒲亭總統表明，如果他有意願，我們有很多領域可以合作。」

他說：「但如果他選擇不要合作，而是如同過去做法涉及網路安全和其他一些活動的話，我們將還以顏色。」他還說將向蒲亭「表明紅線在哪裡」。