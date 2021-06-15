投資人在美國聯準會即將召開決策會議前縮手觀望，周二南韓股市盤中漲幅回吐，目前KOSPI指數微跌0.07%，報3,249.9 點。

韓股在周一連漲3天並創下歷史新高後湧現獲利了結賣壓，使主要指數在周二近中午時由升轉跌。

投資人將尋找更多有關於美國這個全球最大經濟體何時開始縮減量化寬鬆（QE）的線索。聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將於美東時間周三作出利率決議。

在科技股和成長股帶動之下，隔夜美股標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數雙雙改寫歷史高點，但道瓊指數終場小跌0.25%。

在首爾，科技股表現相對抗跌，市場領頭羊三星電子上漲0.37%，SK海力士漲1.18%。

網路巨頭Naver跌1.03%，三星生物製劑（Samsung Biologics）跌 1.29%。

南韓最大汽車製造商現代汽車下跌0.24%，LG化學跌近1%。

韓元微貶0.04%，暫報1,117.1兌一美元。