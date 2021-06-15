28歲許姓男子為求關注在網路中貼文，自稱至新北市聯合醫院接受PCR採檢後，遭詐騙3萬8000元。（翻攝）

無聊男子求關注 謊稱疫情遭詐38000元最重挨罰300萬元

28歲許姓男子在網路中貼文，自稱至新北市聯合醫院接受PCR採檢後，遭詐騙3萬8000元，警方受理後卻發現他無法說出相關細節，許嫌最後才坦承說「因為想要受到關注才謊報！」警訊後依誣告罪嫌函送法辦，另外，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》最重將處以300萬元罰金。

據悉，許嫌在臉書「爆料公社」中發文表示，5月19日、27日至新北市聯合醫院接受PCR採檢後，於5月28日接獲不明犯嫌以通訊軟體SKYPE聯繫，要求他帶現金至蘆洲某停車場，以看報告為由索取傭金，他共支付3萬8000元。

蘆洲警分局受理後，發現許嫌無法清楚交代細節，甚至於案發當天他根本未出門，經警方出示證據及曉以大義，他才坦承，希望受到關注才謊報刑案及上網貼文稱遭詐騙。

警方指出，由於相關貼文在疫情期間對社會治安產生重大影響，極易讓人誤會有人趁疫進行詐騙的不實訊息，依刑法171條誣告偵辦外，更依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息函送新北地檢偵辦，最重將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。