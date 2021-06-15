台北市今日開始為85歲以上長者施打疫苗，近日因為疫苗分配、施打等問題，使得市長柯文哲引發許多爭議，而柯文哲今早也在臉書發文分享視察訊息，呼籲長輩要依預約時間前往施打，並貼出許多疫苗施打站的照片，其中一張拍攝到柯本人的照片讓網友相當驚訝，直呼柯文哲近來實在太過操勞，竟也「一夜白頭」了！

柯文哲在臉書中指出，今日北市開始接種新冠肺炎疫苗，他前往信義國中和鄰近診所的施打點，指出現場的秩序相當不錯，不過有許多長者跟家人很早就出來，有一點排隊的狀況，目前已經安排更多讓長者和家人可以休息的空間。

柯文哲也指出，他到鄰近診所視察，診所空間雖然較小，但每個小時只安排十個人施打，就沒有這個問題了。柯文哲提醒民眾，外面天氣很熱，不要太早出門，一定要看好預約時間，時間到了再來接種。

而柯文哲在文章中放上許多視察時的照片，被網友注意到柯文哲的頭髮、身材竟一夕變樣，竟變得滿頭白髮，肚子也瘦了大一圈，紛紛留言表示「阿北瘦了，保重阿」、「市長您辛苦了，好好保重身體」、「是光太強嗎？頭髮白了」、「阿北太操勞，頭髮白好多」、「阿北頭髮都白了，看了想哭」、「阿北要保重身體」。