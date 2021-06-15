高速公路局統計今年國道1至5月肇事情況，國道計有29件A1交通事故（造成人員當場或24小時內死亡），共造成30死、38傷，較109年同期大幅增加；件數增加16件、死亡增加17人，受傷增加20人。主要肇事車種是自小客車18件約占62％，肇因多是變換車道或方向不當12件約占41％及未注意車前狀態6件約占21％，且多數發生在晚間至凌晨22時至6時共13件約占45％。

高公局分析前述29件A1事故，未繫安全帶者有10件約占34％、超速有13件約占45％；其中，未繫安全帶A1事故涉及超速者有7件占70％，顯示未繫安全帶用路人，其超速違規可能性亦高；另涉及疲勞駕駛者有8件，顯示仍有部分用路人開車前未養足精神。

高公局提醒，未繫安全帶違規者，依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項及第33條規定，處3000到6000元罰鍰。於國道超速者，則依同條例第33條及第43條規定，視情節輕重處3000到2萬4000元不等，嚴重超速更將當場禁止駕駛及吊扣汽車牌照6個月，甚至吊銷駕照。