台東機車騎士自撞橋墩 墜落6米高橋下重傷昏迷 12:412021/06/15 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東機車騎士自撞橋墩，墜落6米高橋下。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 詹姓60多歲男子上午騎車由台東市仁義北路往康樂橋方向行駛；不知為何直接衝撞橋墩後飛下約6米高的橋下；目擊者表示當時是綠燈；他看到詹姓男子的機車就直接衝撞橋墩人直接飛下橋，騎士受重傷，當場昏迷，送醫急救中，警方目前也在釐清車禍發生原因。 壽險全年新保費 陷9千億保衛戰 舊時月色去無譁 #重傷 #衝撞 #橋墩 #台東 #機車騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遞延效應挹注Q3營收 美利達早盤股漲 10:122021/06/15 財經 台3線2重機飆速對撞畫面曝光 後車閃過網驚呼：神騎士 11:312021/06/15 社會 紓困4.0 彰銀數位服務線上貸 04:102021/06/15 金融．稅務 機車及其零件製造業產值 連2年創新高 09:302021/06/15 財經 NBA》崔楊連投帶罰攻下致勝6分 老鷹逆斬七六人逼平戰線 10:452021/06/15 體育 50萬名額開搶！勞工紓困貸款上路 十大QA不可不知 07:002021/06/15 生活 觀察者網》慕尼黑安全會議發佈安全指數，意外發現中國人對國家的超強信心（鞠峰） 09:062021/06/15 海納百川 兩岸看世界》我在國內做編輯，來加拿大後做送餐員，大開眼界 08:332021/06/15 兩岸徵文 社評／中美經濟火車頭誰領風騷 04:102021/06/15 焦點新聞 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 11:572021/06/15 財經 苗栗重機騎士不戴罩 2天告發15起 04:102021/06/15 地方新聞 社會熱門新聞 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 航警自曝工作超爽「像退休生活」 局長大怒懲處曝光 - 社會 買下戲院片頭播母子照 犀利越籍小三猛嗆正宮 - 社會 獨家》新北警局1警官染疫 同駐地新海派出所19警快篩陰性 - 社會 165cm長髮茶花女疫情行情破紀錄 一次1.2萬日賺3.6萬警驚呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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