詹姓60多歲男子上午騎車由台東市仁義北路往康樂橋方向行駛；不知為何直接衝撞橋墩後飛下約6米高的橋下；目擊者表示當時是綠燈；他看到詹姓男子的機車就直接衝撞橋墩人直接飛下橋，騎士受重傷，當場昏迷，送醫急救中，警方目前也在釐清車禍發生原因。