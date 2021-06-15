據中國駐法國大使館網站14日消息，根據法國政府發布的最新通知，法國政府規定，已接種疫苗人員入境可不提供來法「緊迫理由」，而法國政府認可的疫苗包括輝瑞、莫德納、阿斯利康（AZ）、強生，已獲世衛組織認可的大陸產疫苗不在其中。

中國駐法國大使館網站消息指出，法國政府根據疫情將全球分為綠色、橙色、紅色三個區域，中國屬於橙色區域。

根據法國政府的最新通知，自2021年6月9日起，自橙色區域入境法國要求如下：無論是否接種疫苗，所有乘客均需在登機時提供72小時內核酸檢測（PCR）陰性證明或48小時內抗原檢測（TAG）陰性證明。抵達法國時，法國政府還將隨機進行抗原檢測。

通知說，入境法國未接種人員需填寫旅行表格並標注「緊迫理由」，並在抵法後自行隔離7天。

至於已接種人員可不提供來法「緊迫理由」。法國政府規定，已接種人員指的是已接種輝瑞、莫德納、阿斯利康、強生四種疫苗的人員，其中，輝瑞、莫德納、阿斯利康需接種第二針滿2周，強生疫苗需接種一針滿4周，有感染史人員需接種一針滿2周，「中國產疫苗尚不在法國認可之列」。

此前，中國國藥、科興新冠疫苗已分別於5月7日和6月1日被納入世衛組織緊急使用清單。

另一方面，韓聯社報導，韓國政府7月1日起將針對在境外完成新冠疫苗接種的人員實行有條件的入境免隔離措施。接種疫苗須為世界衛生組織批準緊急使用的新冠疫苗，包括輝瑞、強生、莫德納、阿斯利康以及兩款中國疫苗—國藥疫苗和科興疫苗。

入境韓國免隔離措施以商務、學術、公益或探訪直系家屬等為目的的人員。入境時，可提前一周向韓國駐當地外交機構提出申請，免除入境後的兩周隔離。但病毒檢測等檢疫措施維持不變。