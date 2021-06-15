自5月21日爆發本土案例後，大陸廣州新一輪疫情已經持續近1個月，廣州疫情到底何時會結束？廣東省疾控中心首席專家馬文軍認為，保守估計，本次疫情規模應該在180例之內，6月20日之前清零，持續時間1個月左右。

近日，廣東省預防醫學會微信公眾號轉載了一篇由廣東省預防醫學會專家咨詢委員會委員、廣東省疾控中心首席專家、廣東省公共衛生研究院院長馬文軍撰寫的文章《廣州疫情何時結束？》。

回顧廣州這次疫情，馬文軍認為有四大特點。一是這是一起由病毒變異株引起的傳播，潛伏期短，感染者病毒載量高，傳播速度快。按照病毒變異的一般規律，如果變異株傳播速度增加，致病力會有所下降，但這次病例中無癥狀感染者的比例並不高，可能是由於感染者病毒載量高所致，或者提示該變異株的致病力並沒有明顯下降。

二是，本次疫情官方公布的病例之間的傳播鏈比較清楚，說明大數據的應用，流行病學調查的精準性較高，能清楚地刻畫出這次疫情傳播的來龍去脈，也說明這次疫情還沒有大規模社區流行，因為如果大規模社區流行，傳播鏈往往是很難摸清楚的。

三，從空間分布範圍來看，大部分病例集中在廣州市荔灣區的白鶴洞街和中南街，也就是現在已經劃定的高風險區域，並進行了封閉管理，其余的病例分布在佛山市、廣州南沙區、廣州海珠區、廣州番禺區等，這也說明疫情還是相對集中的。

四是從病例來源來看，絕大部分病例是從重點人群和密接中發現的，這說明病例基本來源於管控人群，由於這些管控人群處於居家或集中隔離狀態，很難再在社區繼續傳播（但可能在家庭內傳播），這對切斷傳播鏈，平息疫情具有重要意義。

馬文軍認為，綜合上述流行病學特點，可以判斷廣州本次疫情已經處在下降通道，控制指日可待。

馬文軍看來，每一次爆發疫情均有它本身的規律，例如去年北京新發地暴發疫情從報告首例病例到清零總共花了31天，烏魯木齊疫情也經過46天才清零。

從理論上分析，疫情規模和持續時間取決於兩個重要因素：一是疫情發現早晚，發現得越晚，採取措施就越遲，控制越難，清零時間就越長；其次是防控措施的力度，防控措施力度越大，清零時間越短。