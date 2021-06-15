本土疫情嚴峻，讓守在第一道防線的醫護人員疲於奔命，藝人賈永婕不僅3天募資9234萬購買342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），更從6月1日起在雙北各醫院每天免費發送100個便當，就連遠在新加坡的徐若瑄也跨海響應。

賈永婕發起的愛心便當行列，連偶像劇天后柯佳嬿和徐若瑄也加入響應，對此，徐若瑄轉發對方貼文，表示即便遠在新加坡無法到場幫忙，仍有機會「持續不間斷」透過心意把愛送給大家，看到越來越多人加入「愛心便當」行列，即便隔海都能感覺到暖流，眼見賈永婕的認真與付出，讓她隔空喊話：「等到我可以回台灣的那一天，第一件事，一定是衝去给妳一個深深的擁抱」。

此外，徐若瑄也不忘為醫護人員打氣：「最辛勞的醫護人員們，請一定要吃飽休息好、才能有更多更好的抵抗力和體力，辛苦您們了！加油！」也希望大家能共體時艱，對此，網友也紛紛留言：「謝謝所有辛苦的的醫護人員跟有愛的妳們」、「謝謝你們的辛苦奔波及努力，社會有這樣的溫暖，真的人美心也美」、「謝謝你們大家發揮異於常人的號召力，讓我們重新見識到台灣的團結」。

徐若瑄日前除了發文響應「讓我陪你等到疫苗」手拉手正面迎戰網絡串連活動，更透露施打疫苗後的狀況，根據《ETtoday星光雲》報導，徐若瑄表示老公和家人都打了輝瑞疫苗，但自返回新加坡後，最快能打到的是莫德納疫苗，目前已在5月底完成第一劑，預計7月打第二劑，至於副作用，徐若瑄透露輕微發燒2、3天。

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