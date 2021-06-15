隨著夏天氣溫不斷升高，國道爆胎事故也隨之增加。高速公路局統計去年7到9月國道共發生107件爆胎事故，占全年375件爆胎事故的29％，平均每月爆胎36件，較全年每月平均31件高出約16％，呼籲用路人夏季上路前做好車輛保養及檢查。

高公局表示，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據道路交通管理處罰條例第33條規定，處駕駛人3000到6000元罰鍰。

高公局表示，用路人平常即應注意輪胎胎紋、胎壓、胎齡，亦應留意輪胎外觀是否龜裂或變形。另行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，握穩方向盤後啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，並在車輛後方50至100公尺處放置車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至護欄外或安全處所待援，並「面向車道」以隨時警戒來車，同時儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。