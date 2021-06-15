慶祝警察節桃園平鎮警友辦事處贈辛勤員警每位餐盒。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

6月15日是警察節，雖然今年因為疫情無法舉辦相關慶祝活動，但桃園市平鎮警友辦事處主任葉雲宙為了感念警察同仁一整年的辛勞，特別準備專屬紀念品及美味餐點，讓大夥渡過屬於自己專屬的節日。

葉雲宙表示，為了感念警察同仁一整年忙於治安及交通維護工作，尤其防疫期間更是功不可沒，所以特別邀集各警友站站長共同贈送平鎮分局每位同仁一人件時尚飛行外套，感謝警察同仁們無私、辛勤的奉獻。

平鎮警分局長李建民也指出，受疫情影響，110年警察節並無舉辦相關慶祝活動，但為了鼓舞同仁士氣，平鎮警分局除表揚績優的警察同仁外，平鎮警友辦事處也特別準備美味的歐式餐盒讓每位警察同仁享用，讓員警們能夠忙裡偷閒地渡過一個屬於自己的節日。

警察工作的辛苦程度，一般的民眾很難體會箇中辛酸，加上近期疫情嚴峻，警察機關更是全數投入政府防疫工作，平鎮警分局也希望透過簡單、輕鬆的慶祝活動，能讓警察同仁得到片刻的休閒，持續而為民眾、為社會奉獻心力，讓警察成為民眾心中最強而有力的守護神。