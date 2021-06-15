台灣疫情爆發，不少人認為疫苗是唯一的解方。一名長年在澳洲的台灣人表示，過去澳洲在沒有疫苗的情況下，卻能有效控制疫情全是因為早期強制封城，雖然大家有諸多抱怨，但看到確診數據有明確好轉，大家都會配合，反觀台灣表現「現在著實令人失望」。

原PO日前於PTT八卦板分享澳洲防疫的例子指出，身為長年在澳洲生活的台灣人，對於新冠疫情的控管再有感觸不過，與其說澳洲是靠疫苗控制疫情，「我更覺得是早期強制封城的效果」。他表示，去（2020）年初各州確診案例爆發，澳洲兩天內就封城，無論各級公司、機關、餐廳及商店等，政府也有完整的配套措施，舉凡對企業的實質補助及勞工津貼，都能讓人基本生活穩定。

原PO說，人與人接觸就是會造成病毒極大傳播率，所以切斷接觸是最直接的方式，封城是必要之惡，大家也有很多抱怨，但沒人會破壞規定，主要大家知道政府說話算話，再加上封城後確診數據明顯好轉，自然而然大家就會照做，罰金高就不用說了，沒有永久居留身分的民眾被抓到後，會直接被標註，未來申請簽證將增加難度，能達到有效控管外國人。

話鋒一轉，原PO感嘆表示，台灣現在著實令人失望，無法展現魄力封城、停工沒關係，畢竟產業結構跟澳洲不一樣，但要訂定管控特定產業的措施。記得去年每個澳洲人都稱讚台灣很厲害，直到最近開始嘲諷台灣「Pride goes before a fall」（驕兵必敗），撇開疫苗採購、撇開他國打壓等外部議題，堂堂一個國家政府跟人民報告都可以遲到，連備詢都能用不精確文字回答，上至封城、下至醫院能躺幾個人都不知道的內政問題，「簡直可笑至極」。

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