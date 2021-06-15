台中市長盧秀燕表示，市府領先全國提出「疫苗快打站」計畫，今日正式實施效果良好。（盧金足攝）

台中市獲中央分配7萬3500劑AZ疫苗，開放前六類人員施打，15日111處疫苗注射站同時進行，包括18個醫療院所、29區衛生所及64個疫苗快打站，實施首日民眾注射踴躍、秩序良好。市長盧秀燕表示，市府領先全國提出「疫苗快打站」計畫，今日正式實施效果良好，感謝市民朋友配合，提醒民眾遵照「施打疫苗通知單」規定，依時、依地分流注射。很多長輩得到通知，一早就準備出門來打疫苗。

市府今日線上直播市政會議，民政局長吳世瑋以「台中疫苗快打讚 就近施打、安全快速」為題進行專案報告。

盧秀燕指出，日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，台中獲配7萬3500劑，將為一至六類公費對象施打，其中第六類，提供75歲以上、原住民65歲以上長者疫苗撥配量為3萬6000劑，僅有27％，因此先從85歲以上長輩開始注射。

盧秀燕說，為快速進行大規模疫苗施打，市府領先全國啟動「疫苗快打站」計畫，在全市29區設立64處疫苗快打站，4日、5日已進行實兵演練，今日正式實施效果良好，感謝市民朋友配合，也感謝各區公所、警察、衛生、教育、環保等局處同仁協助。

為讓長輩擁有舒適的等候環境，64處快打站設置於停課中的校園，較為空曠且有冷氣設備。提醒長輩外出施打疫苗，可多利用台中市計程車，持台中市敬老愛心卡單趟可抵扣85點，符合相關資格的長輩也可搭乘復康巴士、長照機構交通車前往快打站注射疫苗；另7至8級失能長輩，市府也特別安排到府注射服務。

吳世瑋指出，首波「疫苗快打站」規畫按29行政區人口比例，布建67處站點，其中幅員遼闊的和平地區規畫設置3處快打站，因目前和平區衛生所尚有餘裕為民接種，暫緩啟用該區3處快打站，今日全市先啟用64處快打站，規畫醫療衛生組、民政事務組、警政組、教育組及環保組，並由各區區長擔任指揮官，預計動員4000多名人力，提供市民最好服務，全力建構安全防疫網。

吳世瑋提醒，85歲以上長輩施打疫苗時間為15日至17日，市府已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種避免群聚，通知單上會標示施打地點與時間，長輩無須另外提出申請或預約。