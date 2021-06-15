新北市新莊警分局光華所員警協助坐輪椅的阿嬤施打疫苗。（新莊警分局提供）

高齡嬤打疫苗迷途 新莊警熱心幫忙揪甘心

新冠肺炎疫苗今（15日）開打，新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打，新莊警分局特於疫苗接種站編排警力維持現場秩序及協助周邊交通疏導。

今日一大早，新莊兩處大型疫苗接種站便湧現疫苗施打的人潮，許多由家人陪同的高齡長者趕著要排隊進場施打疫苗。一位高齡阿嬤因為家人對當地路況不熟悉，記錯疫苗接種站的位置，只好推者輪椅到附近的新莊分局光華派出所求援。

光華所員警見阿嬤坐在輪椅上行動不便又加上天氣炎熱，派出所距離民安國小的疫苗接種站又有8、9百公尺，便協助開巡邏車載阿嬤及其家人前往，再由里長和公所人員引導進入，終於幫助阿嬤順利趕上施打疫苗。

新莊區共設置有衛福部臺北醫院、衛福部樂生醫院（迴龍院區）、新泰綜合醫院、新莊區衛生所等4處醫療院所接種站，以及新莊綜合體育館、民安國小體育館（能強館）等2處大型接種站。

新莊警分局長林温柔呼籲，民眾疫苗接種採取分區、分里、分時段輪流接種，民眾前往疫苗接種站之前，可先電詢衛生所，或洽詢里長，避免撲空。並提醒民眾前往時，務必要配戴口罩並保持社交安全距離，配合現場人員引導及遵守排隊秩序，讓疫苗接種順利圓滿。