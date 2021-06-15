漢唐(2404)5月營收16.10億元、年減35.25%，前5月營收年減24.61%，主要受到去年營收創新高且基期高，今年處於新舊案件交替空窗期，公司預期今年營收會下滑，明年將重啟成長腳步。

漢唐去年受惠認列大部分美光專案訂單、使營收基期較高，預期今年營收會下滑，但隨著台灣客戶需求持續熱絡、接單維持相對高水平，隨著明年大客戶的海外投資案，加上近年投資太陽能電廠步入收割期，預期明年漢唐營收有機會挑戰歷史新高。

漢唐今年第1季營收57.94億元、年減15.37%，營業利益7.02億元、年減28.26%，受惠業外收益增加，稅後淨利7.47億元、EPS為3.92元、略優於去年同期。

漢唐去年營運創新高，受惠美光、台積電等半導體大廠擴產，2020年業績再創新高，且獲利大幅優於前年，達40.33億元，每股純益21.16元，賺超過兩個股本。

漢唐去年營收及獲利均創新高，全年營收358.37億元，年增約49.8%；毛利率15.86%，年減2.33個百分點；歸屬於母公司業主淨利為40.33億元，年增43.26%，基本每股盈餘21.16元。去年度擬配發每股17元現金股利，配發率達80.34%，且股利水準同步創新高紀錄。

漢唐先前表示，去年於大陸及新加坡市場仍沒有起色，由2019年營收佔比19.5%降為6%，去年受惠台灣市場成長很大，所以整體營收仍有大幅成長。

展望今年，漢唐表示，2021年海外市場仍處於低溫狀況，台灣市場持續熱絡，但因去年度從美光客戶認列營收非常龐大，去年營收大幅成長。所以預估今年營收會比去年下降。預期明年(2022年)有機會再創新高。