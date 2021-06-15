前日銀（日本央行）理事會成員櫻井真（ Makoto Sakurai）表示，日銀可能在本周的政策會議上，決定延長於9月截止的新冠紓困方案。

櫻井在接受路透社訪問時亦表示，對日銀而言，採取進一步措施重振日本政府公債市場仍然為時過早。

在央行大舉進場之下，日本國債市場可說已進入冬眠期。

此外，直到日銀總裁黑田東彥的任期於2023年4月到期前，日本央行都可能維持其殖利率曲線控制的框架不變，但日銀最終仍需要考慮如何出脫其持有的巨額ETF。

在3月份的政策會議上，日本央行表明將允許10年期日本政府公債殖利率在0%目標附近波動50個基點，以期提振市場交易。

但5月份日本公債市場交易量仍跌至近20年低點，引發日本央行應該採取更多措施提振債市的聲浪，例如削減日銀的債券購買力道。

日本央行為期兩天的利率會議將於本周五結束。

七大工業國集團（G7）領袖周日承諾，各成員國將繼續實施大規模激勵措施，直到不再需要為止，以免重蹈以往過早退場的錯誤。