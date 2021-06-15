彰化包括衛生所、醫院、診所、就連籃球場都能接種疫苗，大大增加疫苗接種速度。(吳建輝攝)

各個疫苗接種站都分成報到區、掛號區、評估區、施打區，由於到場施打的長輩通常都是已完成預約，所以過程平順、少有紛亂。(吳建輝攝)

彰化縣政府表示，沒有電話預約到的鄉親先不用擔心，下一批疫苗運抵後，將規劃90歲以上長者造冊通知施打，如有行動不便的長輩，將提供專車來協助，真的不行將啟動到府施打的服務。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣75歲以上長者15日開始施打新冠肺炎疫苗，據統計電話預約約有1萬7400人，今天包括衛生所、醫院、診所、甚至學校等都有接種站，幸運在彰化醫院網路掛到號的林先生表示，家中老母親符合資格可以施打，出動5個兄弟姊妹打了三天都沒「上榜」，剛好部彰網路預約有人退掛，他馬上補掛到，無比幸運。

彰化新冠肺炎疫苗開打，幸運預約成功的民眾今天到各接種站施打疫苗，各個疫苗接踵站都分成報到區、掛號區、評估區、施打區，由於到場施打的長輩通常都是已完成預約，所以過程平順、少有紛亂。

同樣一招成功幫母親預約到的陳先生說，從宣布可以預約開始每天都忙著打電話到衛生所預約，上週看到彰化醫院有網路掛號預約，才順利掛到號。

彰化縣政府表示，沒有電話預約到的鄉親先不用擔心，下一批疫苗運抵後，將規劃90歲以上長者造冊通知施打，如有行動不便的長輩，將提供專車來協助，真的不行將啟動到府施打的服務，中央也增加之話5％約1850劑疫苗，請大家耐心等候，安心接受施打。

彰化縣政府為了加快疫苗施打速度，13日起就針對縣內307處社區關懷據點共餐的75歲以上長者，101家住宿型長照機構與長照2.0與重度失能者跟洗腎患者優先施打，預計今天能完成，王惠美也提醒，有注射疫苗的長者要記得多喝水，打完疫苗也不要趴趴走，乖乖在家保持好社交距離，一起對抗疫情。