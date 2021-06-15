有了「正壓檢疫亭」醫護不會因為穿著全套防護衣沒幾分鐘就滿身是汗，亭內維持正壓以確保密閉性與隔離性的安全裝置，並能提供節能舒適的空調和獨立潔淨的空間。（馮惠宜攝）

挺醫護，愛心源源不絕！立委楊瓊瓔不捨醫護在戶外頂大太陽採檢，號召在地企業朋友捐贈8座「正壓檢疫亭」給台中市政府衛生局轉贈中國醫藥大學附設醫院等7家醫院；15日正式在中國附醫啟用，中國附醫醫院院長周德陽感謝各界愛心，衛生局副局長邱惠慈也說，民間挺醫護、護台中，期待大家一起努力，共同度過難關期待疫情早日過去。

首座正壓檢疫亭已在中國附醫醫院裝置完成，15日上午在邱惠慈的見證下，交由中國附醫啟用；楊瓊瓔指出，國內新冠肺炎疫情嚴峻，各地都有採檢需求，醫護人員必須穿厚重的防護衣，協助民眾採檢，在炎熱的天氣下相當辛苦，甚至還發生醫護採檢昏倒的意外。因此知道台中市政府衛生局調查醫院有正壓檢疫亭的需求時，便決定提供8座檢疫亭，在非常時刻為前線醫護盡心力，供專責醫院篩檢站使用。

楊瓊瓔說，正壓式檢疫亭具備「安全設計」、「採檢量高」、「節能舒適」、「獨立潔淨」、「組裝迅速」五大特色，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。

周德陽表示，「正壓檢疫亭」大幅改善人員採檢的工作品質，提高工作效能，採檢人員也無需穿著全套醫療級防護衣，是一個非常人性化的設計。尤其檢疫亭裝設節能冷暖氣機， 24小時恆溫恆濕，潔淨度為Class 1000無塵室等級，獨立設計可減少相互感染風險。

邱惠慈說，在疫情最艱困時刻，感謝委員及民間企業無私的奉獻，讓第一線防疫醫護人員在更完善及舒適的檢疫環境下執行勤務，降低感染風險。

除中國附醫外，楊瓊瓔委員還結合與民間企業與團體等，共捐贈8座由工研院開發的「正壓檢疫亭」，分別致贈給其餘6座陸續裝置於澄清中港分院、烏日林新醫院、台中慈濟醫院、大甲李綜合醫院及國軍台中總醫院。