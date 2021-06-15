新冠肺炎疫情第3級警戒，法院就無急迫性的案件暫緩開庭，並逐步開放遠距視訊開庭。民間司改會等團體日前呼籲開放遠距旁聽，以符合憲法公開審判原則，司法院15日表示，為免法庭遭人線上違法錄音錄影，因此不開放遠距旁聽，但現場法庭仍會開放，民眾若有需求，仍可親至法院旁聽。

司法院表示，各級法院已逐步進行遠距視訊開庭，當事人及關係人可藉由遠距視訊設備，在家中、事務所、其他機關或法院內的延伸法庭參與審理，除依法不公開審理的案件外，不論是否採遠距視訊開庭，法庭仍然公開，民眾若有法庭旁聽需求，可前往法院旁聽。

司法院說，法庭公開原則是確保公正審判的重要方式之一，因此民眾仍可進入法庭旁聽，但《法院組織法》另規定：「在庭之人非經審判長許可，不得自行錄音、錄影。」為避免線上違法錄音錄影，損及當事人及關係人肖像權、隱私權，故不採取線上直播或遠距視訊旁聽。

司法院提醒，民眾若要到法院旁聽，請盡量事前與法院聯絡，以確定案件是否有開庭，並方便法院進行防疫規劃，到院民眾也請落實實聯制登記、全程佩戴口罩、勿交談飲食、保持社交安全距離，以及遵守法院的導引安排，共同維護健康。