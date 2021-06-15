在經濟重啟預期帶動，及低利環境下，特別股的高息收優勢加持，雖然通膨預期升溫添波動，表現續走穩，近一個月特別股指數上漲0.57％、近三個月上漲4.72％，以美國特別股ETF來看，近三個月維持資金不僅淨流入，更已完全回補2月流出，顯示市場配置需求未減。

投信法人表示，在景氣復甦提供基本面支撐，發行產業獲利表現穩健向好，以及利差優勢仍存，特別股仍有望吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍不看淡，不妨適度以特別股基金來參與行情。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，雖然美國4月通膨高於預期引發投資者擔憂，也曾壓抑特別股表現，不過在聯準會（Fed）重申寬鬆立場下，緩解市場緊張情緒，也讓特別股收復跌幅，表現回穩。整體而言，在需求回升但供給產能受限下，短暫推升通膨高於Fed的目標，隨著美國疫苗覆蓋率擴大，經濟重啟有助供應鏈壓力解除，加上基期效應衰退，可望緩和通膨壓力。

面對世紀疫情影響，加上勞動市場復原仍需時間，故Fed在貨幣政策上料仍維持耐心，也有助減緩利率上行速度。回歸基本面來看，在景氣持續復甦下，企業獲利亦獲得改善，其中特別股的主要發行產業金融業在第一季獲利表現更是亮眼。

受益於預期貸款及資產品質改善、利率上揚有助利差收入、數位化有利成本降低等利多，分析師亦大幅上調全年獲利預估，因此，在發行企業體質維持強健表現下，其所發行之特別股在資產品質上更為無虞，潛在表現值得期待。

邱郁茹認為，特別股優勢在於其具有股權性質，但又有高股利率的保護，其收益率水準仍顯著高於其他投資級別資產，超過4％，對有固定收益需求而言，在利率上升環境而利息為主要報酬來源時，使得特別股的配置吸引力顯得更高。加上股價波動通常較普通股要低，既能參與股市走高下資本利得契機，也能以此打造穩健收益，亦有助平衡投資組合波動，不失為穩健布局可考慮配置標的，現階段相對看好由大型金融機構和公用事業機構發行的特別股。