亞洲象群睡無人機空照圖。（雲南省森林消防總隊提供）

雲南省森林消防總隊無人機的追蹤野生象群利器。《楚天都市報》極目新聞）

雲南省森林消防總隊特殊分隊消防員張斯捷正在操作無人機。（《楚天都市報》極目新聞）

雲南西雙數納北遷500公里野生亞洲象「斷鼻家族」，迄15日「象」分兩路，14頭象往西南在玉溪市易門縣十街鄉迂迴已活動7天。另1頭離群獨象進入昆明市晉寧區夕陽鄉，與主象群相距16公里。負責監控象群的雲南省森林消防總隊菁英組成的特殊分隊，也分兩路監控，並稍喘一口氣，說明用無人機跟監拍攝，卻意外超萌爆紅的「大象群睡圖」過程。

大陸《楚天都市報》極目新聞報導，雲南省森林消防總隊5月27日接到野生亞洲象搜尋監測任務，成立了一支特殊分隊。

分隊負責人王捷說，分隊有20名來自總隊和昆明、大理支隊精銳指戰員，編成5個小組。「斷鼻家族」15頭象24小時不間斷搜尋監測，迄13日，共機動監測3800餘公里，跟隨指揮所轉場12次，地面跟蹤216小時，飛行201架次，168小時，240公里。

目前，14頭象正在玉溪市易門縣十街鄉南山村活動多日，另外1頭離群獨象進入昆明市晉寧區夕陽鄉，監測隊伍隨象群，進駐十街鄉南山村半山腰一戶村民家，有多款型號無人機、熱成像望遠鏡、無線通訊等裝備。據介紹，無人機會在象群上方200、300米高空作業，盡量減少干擾象群。

6月7日，象群在昆明市晉寧區夕陽鄉集體躺睡，其中1頭小象被3頭大象包圍在中間畫面，萌化無數網友的心。

拍攝者是張雄所屬小組，他說，當天他值夜班，上午約9點交班前，用無人機再次去看了看象群，正好看到象群躺平睡覺，感覺像一家人特別溫馨，立馬用無人機捕捉這一畫面。

張雄稱，他與大象監測員和專家接觸多日以來，大致歸納象群活動規律，牠們每天下午4點後至次日凌晨2點，會下山活動找東西吃，凌晨2、3點後休息，直到上午10點左右起來活動，找新的休息點，地方要嘛有水、要嘛樹林面積大，可以遮蔭。

張雄說，監控過程中，一旦象群消失在視線，就特別緊張。象群曾長時間消失在搜尋監測範圍，張雄記得，6月2日晚上零星小雨，象群正從玉溪市紅塔區遷移至昆明市晉寧區，搜監分隊也需換點駐紮，就在轉場過程中，象群一度跟丟，當時同時有4架無人機搜尋，藉由空地配合，跟各個村莊村民聯繫，一路追蹤大象足跡、糞便、或吃過的殘枝剩葉3、4個小時才找到。

消防員張斯捷表示，影響搜尋監測象群因素有3：一是時間、二是天氣、三是地形。因24小時不間斷監測，最大難點是無法找到供電電源。而當遇到大雨或大霧天氣時，無人機無法起飛監測，此時需要走到監測到象群最後位置，採用紅外線裝置，根據象群足跡、糞便等線索，尾隨跟蹤。人工尋找很費時，效率低下。

張雄補充，象群所在位置地形複雜，地勢高低起伏，需要採用帶有高變焦功能的無人機去尋找象群，如果樹林過於茂密，即使帶有熱成像功能的無人機，也無法發現象群蹤跡，這也加大了他們搜尋監測難度。