雙北今（15）日開放85歲以上長者接種AZ疫苗，一早就湧現人潮，讓人擔心因無法保持距離，恐造成群聚亂象。對此，台北市長柯文哲提供解方，呼籲大家等預約時間到再出門接種。

北市今早85歲以上長者可接種公費AZ疫苗，《中時新聞網》記者現場直擊民生國小疫苗接種站，看到老人家必須站著排隊、沒有椅子坐，排隊也沒有保持社交距離。一名民眾受訪表示，現場人很多，已經提早15分鐘到，但前面還是有人在排隊，並直言讓老人家這樣站著排隊真的會累、很辛苦，也無法保持社交距離，但他也說，有疫苗打已經很棒了。

柯文哲在臉書表示，早上到信義國中和鄰近診所的施打點，現場秩序相當不錯，不過有許多長者跟家人很早就出來，有一點排隊的狀況，已經安排更多讓長者和家人可以休息的空間。

接著柯文哲前往鄰近診所視察，他指出，診所空間雖然較小，但每個小時只安排10個人施打，就沒有排隊等待的問題了，也提醒大家，外面天氣很熱，不要太早出門，一定要看好預約時間，時間到了再來接種疫苗。

此外，除有群聚風險外，台北市議員游淑慧也指出接種疫苗的其他亂象，包括預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議、安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽，但對期待疫苗的急迫心情，讓大家再辛苦也要去。