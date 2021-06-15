隨著國內疫情升溫，疫苗議題也鬧得沸沸揚揚，不少藝人都站出來發表看法，還有藝人索性前往大陸接種疫苗，包括蕭敬騰、潘美辰、利菁、佩甄老公等人，而在這之前林青霞就表示已打科興疫苗「感覺很好。」，譚詠麟則表示「到處得瑟（意指炫耀）。」對此，主持人鄭弘儀也在節目《新聞挖挖哇》探討相關問題。

鄭弘儀在節目中提到大陸科興疫苗已獲得世界衛生組織（WHO）批准列入緊急使用清單，而目前WHO的疫苗標準是有5成以上防護力即可納入，「50％的意思就是，你注射之後有5成的機會會中，有這種疫苗，結果科興剛好50%。」讓現場來賓醫藥記者洪素卿、媒體人姚惠珍紛紛表態施打意願。

科興的防護力只有50%。（圖/翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

鄭弘儀也坦言，自己早已自費施打AZ疫苗，當時打完過了12小時，身體才開始出現副作用，出現發燒、畏寒與頭痛3種症狀，但在休息半天後，副作用就開始緩解，如今距離施打疫苗也已經過了18、19天，AZ的副作用也再度掀起討論。

科興疫苗是由大陸科興控股生物技術有限公司製造，標榜兩針減毒（大陸稱「滅活」）疫苗接種後，接種第三針，抗體可迅速提升十倍，目前已向40多個國家出口了疫苗，並確定向「新冠疫苗實施計畫（COVAX）」首批提供1000萬劑大陸疫苗。

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