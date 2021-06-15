陳柏霖、劉冠廷、黃尚禾主演國片《詭扯》 繼台北電影節5項入圍後，於今（15日）再入圍2021韓國富川國際影展競賽片（Bucheon Choice），也就是等同入圍角逐影展最大獎項。陳柏霖、劉冠廷第一時間接獲好消息時也不禁歡呼大叫，陳柏霖開心笑說：「很久沒有作品在影展或韓國上映，很期待也希望韓國觀眾會喜歡。」

這部動作喜劇在去年拍攝，今年4月份完成後製，並甫於北影競賽項目獲5項入圍，包括「最佳導演」許富翔、「最佳女配角」百白、「最佳男配角」劉冠廷、「最佳剪輯」李棟全、「最佳聲音設計」湯湘竹、劉小草、曾雅寧等，如今又入選富川電影節競賽片，對幕前幕後工作人員來說是極大的鼓舞。韓國富川國際影展（BIFAN）是亞洲最重要，也是規模最大的類型影展之一，預計9月上映的電影《詭扯》打敗其他30多個國家的作品，並以「具有獨特視野與風格，展現創新實驗精神與藝術能量」而入選。

《詭扯》劇情描述黑警鋒哥（陳柏霖飾）要在48小時內找回被兄弟小強黑吃黑的鑽石贓物，他循著手機訊號來到某村莊，卻怎麼也找不到他，在詭異氣氛下，與徐伯（陳以文飾）為首的村民展開一連串的心戰與鬥智，當局面陷入混亂時，竟還有女鬼來搗亂，情節詭譎之餘又有許多突如其來的笑點貫穿全片。

韓國富川國際影展在競賽長片部份，分為國際競賽的「富川Choice」與國內競賽的「韓國奇幻」，過往入選「富川國際競賽長片」，包括曾代表日本角逐奧斯卡金像獎外語片的《告白》、挪威電影《冰血奇緣》、瑞典浪漫恐怖片《血色入侵》，還有獲獎無數的港片《踏血尋梅》、在世界各影展多有嶄獲的台灣電影《樓下的房客》等。至於入選「富川韓國奇幻長片」則包括：韓國導演羅泓軫一鳴驚人的經典之作《追擊者》、《哭聲》、韓國票房史上預售率次高的影片《偉大的隱藏者》、《煉獄島》等。