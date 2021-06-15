稍早有媒體傳出菲律賓致函台灣，如果國產疫苗獲得我EUA審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA，讓國產疫苗在當地免做3期臨床、直接讓民眾施打。對此，菲律賓官方今（15）日否認。

菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN今日報導，針對台灣媒體傳出菲律賓致函台灣，尋求獲得台灣政府緊急使用授權的國產疫苗，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）回應時表示，「我否認這一點。」

菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也否認菲國設法向台灣取得更多新冠疫苗，「我沒有注意到有要求捐贈任何疫苗，特別是那些沒有經過菲律賓FDA緊急使用授權的疫苗。」

ABS-CBN指出，他們也向菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）詢問，不過製截稿前，杜克都未置評。

目前菲律賓政府開放民眾施打的新冠疫苗，包括科興疫苗、阿斯特捷利康（AZ）疫苗、輝瑞/BNT疫苗，以及俄羅斯的衛星-V（Sputnik V）疫苗。

（持續更新）