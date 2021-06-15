今天是警察節，不少員警也傳出染疫，副總統賴清德表示，近來醫院暴力事件頻傳，感謝警察勇敢挺進第一線、增加巡邏密度。由於警察頻頻出入高染疫風險的環境，他也呼籲站在防疫第一線的員警，好好保護自己。「你們都是防疫期間的關鍵英雄」。

賴清德今天在臉書向員警致意「謝謝你的保護，我們團結守護」。他說，警察們無懼豔陽、大雨，無時無刻用最堅定的行動守護人民，這也是疫情期間最讓人安心的身影，「向你們致上最大敬意」。

這波疫情來得快又急，他舉例，不論是協助疫調、尋找失聯者、協助市場分流，或取締未戴口罩的民眾，都需要警察同仁的幫忙。近來醫院暴力事件頻傳，也感謝警察同仁勇敢挺進第一線、增加巡邏密度，成為患者與醫護最好的依靠。

賴清德表示，警察頻頻出入高染疫風險的環境，「站在防疫第一線的你們，請好好保護自己」。尤其，因為勤務關係常犧牲與家人相處的時間，他也要特別謝謝眷屬在背後的默默付出與支撐，「你們都是防疫期間的關鍵英雄。今天是警察節，祝福所有警察同仁及眷屬，一切平安！」