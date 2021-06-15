國民黨青年部主任陳冠安今天公布臉書社群大數據，發現整體對「疫情」和「疫苗」的關注度雖然下降，但罵聲卻增加，顯示民眾對政府控制疫情，和取得疫苗進度不滿的民怨不斷累積，蔡英文總統的憤怒比居冠、其次指揮官陳時中，文字雲更顯示陳時中金身在立院被攻破，倘若綠營支持率持續下滑，討厭民進黨的旋風可能再次形成。

陳冠安說，從總體面來看，臉書社群對「疫情」和「疫苗」的討論出現明顯下降，與上次比較，分別下降22％和33％的心情數，但社群對「疫情」和「疫苗」的憤怒比卻呈現上升趨勢，其中疫苗上升1.22％來到3.57％，遠較疫情的1.69％高，顯示社群在討論疫苗時可能有更多的不滿和負面情緒。

陳冠安指出，在憤怒比更高的「疫苗」部分，文字雲顯示社群相當關注高端解盲，從憤怒比大幅成長來看，高端解盲並未帶來正面效應，幫助政府撫平社會對缺乏疫苗的不滿，反而激發社群不滿情緒。

針對疫情聲量5巨頭排行，陳冠安表示，前三名的指揮官陳時中、蔡英文總統、台北市長柯文哲在上週都出現相較「疫情」平均，幅度更大的下滑，分別減少36％、36％和34％的心情數，並且憤怒比都呈現上升的趨勢。

他分析，陳時中本週心情憤怒比雖然僅微幅成長0.28％，來到6.83％，不過從疫情爆發以來連續呈現上揚趨勢，未見衰退，顯示社群對政府防疫的不滿仍在累積；從文字雲來看，主要受到衛福部次長石崇良的萬華破口說和立院質詢，這讓陳時中從過去立院質詢攻不破的金身王，一躍變成立委質詢的集火對象。

他說，蔡英文的憤怒比本週大幅增加1.84％，來到7.19％，超越陳時中成為負面聲量王，相較於陳時中有具體的負面事件，蔡在文字雲裡並無太明顯的具體事件，顯示目前社群對蔡的憤怒是全面性的，是民眾對政府防疫的整體不滿。

談到柯文哲、侯友宜，陳冠安說，柯文哲上週受到好心肝診所偷打事件影響，心情憤怒比也大幅上升1.82％，來到3.82％，雖然是四週以來新高，不過整體與綠營三巨頭來說還是有相當距離；另一位遭受綠營圍剿的侯友宜，心情憤怒比僅略增0.61％，來到2.25％，文字雲並未出現負面事件字群。

此外，陳冠安也同場加映副總統陳建仁的社群數據，他說，雖然陳建仁的憤怒比確實比陳時中來得低，但也比「疫情」平均值或是已經在一線的侯友宜來得高，達2.76％，並不算漂亮的數字。未來若是接下防疫工作，形象牌能加多少分，值得存疑。真正關鍵還是在於防疫工作的成效。