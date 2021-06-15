美股帶動 印度股市再創新高 13:192021/06/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，由於美股前夜上漲作收，加上印度零售通膨寫下6個月高點，持續提振投資人信心，使得印度股市繼上周締造新猷後，15日（周二）早盤再度刷新高點。 市場人士目前等待聯準會（Fed）本周開會結果，許多分析師認為Fed仍會維持鴿派立場。 藍籌股NSE Nifty 50指數早盤勁揚0.52％至15,894點，大盤S&P BSE Sensex指數躍升0.56％至52,845點。 拜燃料與食物價格走升所賜，印度5月零售物價加速上揚，通膨創6個月以來最高。 《國際金融》能源股推升 歐股創歷史新高 《韓股》連4漲 韓股收新高 #上揚 #美股 #印度股市 #通膨 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航海王股價噴出 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/15 財經 科技股上攻 華爾街那指和標普創新高 05:382021/06/15 國際 《台北股市》當沖主導台股 波動加大恐阻長線資金 10:012021/06/15 財經 《日股》成長、地產股領軍 日股走高 12:172021/06/15 財經 《美股掃瞄》成長股獲青睞 標普500、那斯達克創新高 09:102021/06/15 財經 通膨隱然成形 政策應超前部署 04:102021/06/15 時論廣場 《基金》陸股復甦重返賽場 「元大滬深300正2」壯大 10:012021/06/15 財經 獲高瓴投資6,500萬美元 特步港股早盤一度飆漲30％ 12:492021/06/15 財經 恒指開高走低 早盤跌逾300點 10:302021/06/15 財經 陸股復甦重返賽場 元大滬深300正2規模大增近百億元 10:232021/06/15 財經 2萬人幣起家賺到2000萬 中國第一股民去世 10:452021/06/15 兩岸 財經熱門新聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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