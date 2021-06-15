路透報導，由於美股前夜上漲作收，加上印度零售通膨寫下6個月高點，持續提振投資人信心，使得印度股市繼上周締造新猷後，15日（周二）早盤再度刷新高點。

市場人士目前等待聯準會（Fed）本周開會結果，許多分析師認為Fed仍會維持鴿派立場。

藍籌股NSE Nifty 50指數早盤勁揚0.52％至15,894點，大盤S&P BSE Sensex指數躍升0.56％至52,845點。

拜燃料與食物價格走升所賜，印度5月零售物價加速上揚，通膨創6個月以來最高。