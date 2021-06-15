台南市85歲以上長者15日開始施打疫苗。（市府提供／洪榮志台南傳真）

疫情延燒，疫苗嚴重不足，竟燒出「世代焦慮」。台南市議會國民黨團15日發起「我OK，你先打」守護活動，除禮讓國人優先施打疫苗外，還籲請台積電等大企業學賈永婕的精神，為了救年輕人，與郭台銘及民間企業、公益團體，籌組購買國際認證疫苗聯盟。基層里長也接獲年輕人抱怨說，疫情期間他們必須外出工作，染疫風險大幅提高；反觀許多長者足不出戶，風險較他們低，為何不學外國從年輕人開始打疫苗？

國民黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝、李鎮國指出，民進黨防疫無能力，要快篩沒快篩劑，施打日本捐贈的疫苗卻一團亂，苦了一線基層人員，號稱超前部署卻又無情阻擋郭台銘、佛光山、慈濟等企業及慈善機構購買國際認證的疫苗，國人最需要的國際認證疫苗卻遲遲無去進入國內。

「自己的命自己救！」黨團認為，賈永婕等人3天募集救命的高流量氧氣鼻導管設備，狠狠打臉用盡手段阻擋疫苗的民進黨政府；同時，日本也已經展開企業施打疫苗行動，為了救焦慮等待施打疫苗的國人，更為了救年輕人，尤其是科學園區年輕人，呼籲台積電及南科園區各大廠，學習賈永婕的精神，跟郭台銘、佛光山、慈濟及國內各大企業，共同籌組購買國際認證疫苗聯盟，也跟隨日本腳步早日讓企業員工打到疫苗，黨團也將發起「我OK，你先打」活動，就算排到順位還是讓國人優先打疫苗，與大家一起守護國人寶貴的生命和健康。

安平區里長傅建峰表示，近日里內有多位年輕人向他反映說，疫情警戒期間他們為了生活不得不外出工作，每天接觸到的人相當多，尤其是大賣場的收銀工作，一天至少接觸數百人，染疫的風險也相對大增。

年輕人還認為，長輩們多數都足不出戶待在家中，不像他們每天外出奔波，染疫風險相對較低，最大的風險就是他們年輕人工作後返家傳染給長輩，因此不是應該先讓年輕人施打疫苗，阻絕年輕人的傳播鍊，如此才能有效保護長輩們嗎？國外剛開始打疫苗時，不也都是讓年輕人先打嗎？為何台灣施打疫苗的順序卻是讓長輩先打呢？