知名作家九把刀第3度執導新片《月老》，由柯震東、宋芸樺、王淨主演，從2019年開拍至今精心打磨近3年時間，日前終於傳來令人振奮的消息，該片將於7月8日參加韓國富川國際奇幻影展的開幕片，這也是首部台灣電影獲選為富川奇幻國際影展開幕片的殊榮。由於最近台灣受到疫情嚴重影響，在高壓的狀況下，《月老》後製作業終於如期完成，獲選富川國際奇幻影展也等於替製作團隊打了一劑強心針。

第25屆的富川國際奇幻影展今年總計有來自世界47國260部電影參展，而《月老》將於7月8日在富川市政廳影院舉辦開幕映演。富川影展策展人提到：「九把刀導演的前作《報告老師！怪怪怪怪物！》曾經獲得富川影展觀眾票選獎，因此他一直是受到觀眾歡迎的導演。這次我們有幸邀請《月老》作為富川國際奇幻影展的開幕片，因為我們相信這部電影可以喚醒許多觀眾的珍貴記憶，同時電影也展現出愛的價值無論是否在世都可永存。在這個艱困的時刻，我們希望觀眾能夠找尋到真正的自我價值，更希望這部電影可以感動和撫慰所有的觀眾！」

由於韓國也尚未從新冠疫情中完全解封，因此該片在富川國際奇幻影展放映也將採梅花座，同時導演九把刀、男主角柯震東與2位女主角宋芸樺、王淨也因為疫情關係無法親臨富川開幕活動，影展單位除開幕外也計畫安排在7月10日下午的一般觀眾放映後，由導演與演員在線上與影迷相見歡。九把刀說：「很高興《月老》能在富川影展擔任開幕影片，不能去現場跟觀眾一起體驗非常可惜。《與神同行》當年帶給我非常大的衝擊跟感動，在亞洲，生死輪迴觀都非常相像，所以希望《月老》能夠帶給觀眾有些不一樣的感動。」

3位主角柯震東、王淨和宋芸樺齊聲希望疫情可以趕快過去，台灣的觀眾可以一起進戲院看《月老》，柯震東表示：「謝謝富川影展！很開心《月老》入選開幕片，希望疫情趕快過去，大家可以健康平安地一起看《月老》」。宋芸樺覺得很榮幸《月老》能被選上富川影展開幕片：「我自己也還沒看過電影，所以非常期待可以和觀眾一起在戲院感受這個特別的故事。希望大家都健康平安，期待戲院見！」王淨則說：「非常興奮也很期待，因為疫情的關係，擔心台灣可能沒辦法在預計的時間內準時上片。結果聽到這個消息覺得安慰了很多，能夠先讓韓國的觀眾們看到《月老》，真的很感激～也希望他們會喜歡。」