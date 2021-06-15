台灣新冠本土疫情嚴重，醫療物資缺乏，藝人賈永婕捐贈救命神器給前線醫院，而資深媒體人黃光芹捐贈移動式冷氣機，都遭人質疑背後動機，對此，婦產科醫師蘇怡寧表示，不要認為做好事就不會被人家嫌，這個社會真的有病，而且病得不輕。

賈永婕13日和多位演藝圈好友募資近7千萬，捐贈252台有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）給前線醫護單位，竟遭質疑是否有違法《公益勸募條例》，衛福部長陳時中14日表示，私底下大家互相捐贈、揪團，不受限制。

另外，黃光芹也響應這波募捐活動，募資48萬多元，捐贈出171台移動式冷氣機，不料此善舉卻遭衛福部「查水表」，並要求新北市政府查處。對此，衛福部回應，新北市政府查察後，認定尚無違反公益勸募條例之情形，本案衛福部依新北市政府查處結果結案，並未開罰。

對於賈永婕和黃光芹的遭遇，蘇怡寧醫師今（15日）在臉書發文表示，自己打從心底佩服跟感謝這些願意站出來替台灣付出的人們，大家可能想說，怎麼可能會這樣這世界上怎麼會有這麼不要臉的人會去檢舉，但在法律上，這個世界並不是黑白的，絕大部分都是灰階。

蘇怡寧稱，自己曾想過要去找對面的車廠維修中心談得來速打疫苗，但問了一下法務這樣做是違反醫療法規的，所以他就閉嘴了，「我們人微言輕，到時候萬一又被移送檢調，我何苦自己找麻煩」。

蘇怡寧回想，前兩天他跟大家說過，做太多會被人家嫌做太少也被人家嫌，今天看到這個例子就是，不要認為做好事就不會被人家嫌，這個社會真的有病，而且病得不輕。明知道對的事情做起來都還要綁手綁腳的，但民主社會就是這樣，被檢視還是必要的，但過頭真的母湯，他奉勸大家，強出頭很容易被婊，有人罩是幸福的，他還是必須向台灣這些仍然具有善念，願意勇敢站出來做事情的的可愛人們，再次深深一鞠躬，這就是善的力量，是台灣最美的力量，他說過，最困難的從來不是做事，是人心。

蘇怡寧此文發出至今，已有5千多網友按讚，連黃光芹都在這篇PO文下方表示，「佩服您的觀察、讚賞您的體悟、喜歡您的文字、謝謝您的付出」，蘇怡寧也回應，「一起加油，一鞠躬」。