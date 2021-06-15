陳姓越南籍新住民，上月中在臉書（Facebook）直播，以越南語說「木柵地區的警察局，有7名警察確診新冠肺炎」並稱有民眾因常與警察聊天，所以被感染。適逢文山第一分局有1名同仁遭確診，為避免造成恐慌，警方立即展開偵辦，依法通知陳女2次到案說明，家住桃園的陳女並未到案，警方依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，上周已函送桃園地檢署。

年約40歲的陳女，自越南嫁來台灣，在臉書群組上透過直播，看起來是賣金項鍊，並以越南語瘋傳「木柵地區的警察局，有7位警察確診新冠肺炎」、「有某民眾常與警察聊天，所以也被感染，他的家人都被隔離了！」由於陳女已來台多年，並領有台籍身分證，警方根據影片找來翻譯人員，確定檢舉內容，陳女留言有提及不實訊息。

警方表示，陳姓新住民，以直播造謠木柵地區有7位員警確診，已經造成民眾恐慌，危害社會秩序，經傳喚，陳女透過先生打電話到警局，表示不願到案，並稱「會去檢察官那邊說明」，警方已要求陳女將直播影片下架，並依法送辦。

警方呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法，可處3年以下有期徒刑、拘役或300萬元罰金。