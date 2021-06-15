飛美逃難潮擋不住，華航二度增班，繼6月增飛3班飛往洛杉磯，7、8月將再新增4班往返安大略航班，包含7月13、27日及8月10、24日台北飛往安大略，7月15、29日及8月12、26日安大略飛往台北，加上往返洛杉磯21個來回班次，逐步擴大洛杉磯地區服務範圍與便利性。

赴美機票一位難求，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，罕見供不應求，繼長榮航空今日起增班洛杉磯，華航也跟進，由現在的每周1班，6月另外增加3班，增班日期為6月22、24日、29日，搶攻這波炙手可熱的逃難商機，且擴大至華人區的安大略。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，台灣疫情轉趨嚴峻，不少台僑、留學生轉而飛回美國，加上商務客、自由行旅客大增，近期美加機票搜尋量對比上月同期暴增1.6倍，預訂更成長2.5倍，美國線機票訂單自5月中旬起增加是不爭事實。

這波飛美浪潮以商務艙需求最盛，推估是為了維持社交距離，由於訂位量太大，已經滿到6月底，長榮、華航近期均已通知旅行社調高各艙等票價約1成，長榮更2度調高商務艙、豪華經濟艙票價，這已經是短期內第二次漲價，漲幅令人咋舌。