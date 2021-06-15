台股今(15日)在台積電、聯電以及貨櫃三雄長榮、陽明、萬海領航下，指數開高走高，重新站回17300點，收盤加權指數以17371.29點作收，上漲157.77點，成交值4331億元，高端疫苗股價大洗三溫暖，從開盤漲停一度被打到跌停，終場翻紅收在283元，上漲7.5元，漲幅2.72%。

高端疫苗股價今日再度出現戲劇性演出，目前仍為分盤交易的高端開盤以303元的第4根漲停開出後，9點20分漲停打開，股價翻跌至258元，到了9點40分，股價更被殺到跌停，來到248元，大跌27.5元，連帶使大股東基亞、云辰也跟著被打入跌停，10點20分股價跌停打開，11點過後，股價由黑翻紅，今日在漲停價303元的成交量有3899張，248元跌停則有2169張。

台股開盤以17279.70點、上漲66.18點開出，因代工價格可望調漲激勵，台積電開盤以607元、上漲5元開出，盤中高點來到609元，漲逾1%，聯電漲逾3%，高點觸及53.9元，上漲2.1元，聯發科早盤也再見千元，來到1005元，上漲25元，面板股受到電視需求走弱訊號浮現，外資降評影響，今日股價走弱。

航海王多頭氣勢暢旺，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同登漲停，台驊投控、四維航、台船也都亮燈，海運股成交比重一度高達5成。